Confusão em Araquari: motorista envolvido em acidente e tentativa de fuga
22/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h49 )



Hoje, em Araquari, um motorista se envolveu em um grave acidente que afetou vários veículos e até tentou fugir da polícia. O incidente começou quando o motorista bateu em um ciclista, atingiu o veículo de um bombeiro e, posteriormente, colidiu com um ônibus. A situação se agravou ainda mais com a tentativa de fuga do condutor, que acabou sendo detido pela polícia. Acompanhe a reportagem completa do Felipe Bambace para entender todos os detalhes e o desfecho deste tumultuado caso.

