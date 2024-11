Confusão de trânsito no Jardim Holanda termina em tiros | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/11/2024 - 13h02 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na Rua dos Cristais, em Uberlândia, na noite deste domingo (17). A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima caída no local. A morte foi constatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com uma testemunha de 20 anos, amiga da vítima, eles estavam no mesmo veículo, um Celta preto, e seguiam pela Rua dos Cristais quando quase colidiram frontalmente com um Fiat Toro em alta velocidade.

Irritado, o jovem parou o carro e voltou até a residência onde o carro havia entrado. Ele começou a chutar e bater no portão, gritando e exigindo que o motorista saísse.

O autor, que estava dentro da casa, iniciou uma discussão com a vítima, enquanto sua esposa e outras pessoas estavam no local. Apesar das tentativas da testemunha de acalmar a situação, a vítima continuou a provocar o autor. Em seguida, o portão foi aberto e disparos foram efetuados.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=SMSw5O72aEA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4l8ushOc3G4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=yYYJPqOIWVg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.