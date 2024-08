CONFUNDIDO COM TRAFICANTE: VIDRACEIRO É PRESO POR ENGANO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 01/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h56 ) ‌



Matéria exibida no dia 31/07/2024

OS DETALHES E DESDOBRAMENTO DA PRISÃO DO VIDRACEIRO QUE FOI CONFUNDIDO COM UM TRAFICANTE, EM LEOPOLDO DE BULHÕES. JAILSON FOI PRESO NA SEGUNDA-FEIRA, NA PRESENÇA DOS PAIS E DO FILHO DE SEIS ANOS. ELE ESTAVA VOLTANDO DE VIAGEM, QUANDO FOI SURPREENDIDO PELA POLÍCIA COM UM MANDADO DE PRISÃO, EMITIDO PELA JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. A SUSPEITA É QUE UM CRIMINOSO TENHA ASSUMIDO A IDENTIDADE DELE, QUE PERDEU OS DOCUMENTOS EM 2015. A FAMÍLIA PEDE PRA QUE O CASO SEJA REVISTO E JAILSON SOLTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

