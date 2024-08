Confronto, incêndios e barricadas: Polícia Civil investiga conflitos no Norte da Ilha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h38 ) ‌



Na quarta-feira (14), moradores de Florianópolis foram pegos de surpresa com barricadas em chamas e intensas manifestações no Norte da Ilha. As autoridades estão investigando a origem dos conflitos, que geraram caos em vários bairros da capital. A Polícia Civil está à frente das investigações para determinar as causas desses eventos e encontrar possíveis responsáveis. As equipes de emergência e segurança estão trabalhando para controlar a situação e restabelecer a ordem. A comunidade aguarda mais informações sobre o desdobramento dos acontecimentos e as medidas que serão tomadas para resolver a crise.

