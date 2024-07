Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um homem morreu depois de entrar em confronto com a Polícia Militar de Joinville. O indivíduo teria corrido em direção a um dos policiais com uma faca, resultando em um desfecho trágico. Felipe Bambace está ao vivo na Tribuna do Povo e traz todas as informações sobre este incidente que chocou a cidade.

