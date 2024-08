Confronto entre criminosos e policiais deixa três feridos na zona norte do Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h47 ) ‌



Na madrugada desta segunda (29), um confronto entre criminosos e policiais na zona norte do Rio de Janeiro terminou com três feridos. O tiroteio começou após policiais surpreenderem um comboio de criminosos que seguia do Morro do Quitungo até o Complexo da Penha. Três pessoas ficaram feridas, dois suspeitos e o motorista de aplicativo, Carlos Henrique Calixto, de 26 anos, que foi atingido no pescoço e está internado em estado grave.

