Confronto em tentativa de assalto deixa duas pessoas mortas no Rio

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas morreram baleadas na manhã desta terça-feira (18) durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. As vítimas foram atingidas no fogo cruzado entre policiais que atenderam a ocorrência e bandidos que acabavam de roubar uma moto. José Carlos da Silva, 65 anos, estava dentro do ônibus que passava no local e uma mulher de 27 anos que estava no ponto não sobreviveram ao tiroteio.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.