Conflito de família: irmã é agredida com madeira no Planalto Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 20/08/2024 - 15h03 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Planalto Norte, uma briga de família terminou com a intervenção policial após um homem agredir sua própria irmã com um pedaço de madeira. O incidente chamou a atenção das autoridades e gerou grande preocupação na comunidade local. Edinei Wassoaski está acompanhando o caso e traz as informações atualizadas sobre essa violenta disputa familiar. Acompanhe a reportagem na Tribuna do Povo para detalhes completos sobre o ocorrido e a situação atual.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.