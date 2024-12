Confira os destaques desta quinta-feira em Santa Catarina: investimentos, Enem e educação Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/12/2024 - 08h41 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina anunciou um grande investimento no setor habitacional com o lançamento do novo programa “Casa Catarina”, que contará com R$ 420 milhões para a construção de moradias em todo o estado. A iniciativa visa atender à crescente demanda por moradias de qualidade e acessíveis para a população catarinense. Além disso, o estado oferece informações importantes sobre a reabertura das inscrições para o Enem 2024, com os locais de prova de já disponíveis, e sobre o concurso público de educação, cujo prazo para escolha das vagas se aproxima. Fique atento aos detalhes e aproveite as oportunidades de acesso à educação e à moradia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.