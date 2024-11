Confira os depoimentos exclusivos dos roceiros da semana | A Fazenda 16 Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/11/2024 - 12h14 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta (28), às 22h30, o bicho vai pegar com a décima eliminação em A Fazenda. Na noite passada uma eletrizante Prova do Fazendeiro em clima de velho oeste botou fogo no feno e definiu os três peões que foram para a Roça. Veja os depoimentos que eles mandaram para o Hoje em Dia pedindo o apoio do público para continuarem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.