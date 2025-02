Confira o momento em que Neymar chega ao Brasil para reassumir protagonismo no Santos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O atacante Neymar chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (31). Ele vai reassumir o protagonismo no Santos, clube pelo qual iniciou sua carreira profissional. Além de ser um importante jogador, Neymar também tenta convencer outros atletas a vestir a camisa do clube. Agora ele irá pegar um helicóptero para ir para a Vila Belmiro, estádio do Santos.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.