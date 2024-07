Confira dicas para cuidar das plantas no inverno

Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Com a chegada do inverno, é essencial adaptar os cuidados com suas plantas para garantir que elas permaneçam saudáveis e bonitas. Este guia oferece dicas valiosas sobre como proteger suas plantas durante os meses mais frios do ano, incluindo informações sobre rega, proteção contra geadas e a escolha das espécies mais adequadas para o clima. Aprenda a manter seu jardim vibrante e florido mesmo no inverno, e aproveite para desfrutar de um ambiente verde e acolhedor em casa.

