Confira dicas para ajudar as crianças no período de adaptação escolar 01/08/2024 - 10h18



A segunda temporada do quadro Família em Sintonia está de volta e traz um tema crucial para muitas famílias: a volta às aulas. Neste primeiro episódio, vamos explorar estratégias e dicas para ajudar pais e filhos a superarem o desafio da adaptação após as férias. A mudança de rotina pode ser um momento difícil, mas com as orientações certas, é possível tornar esse período mais tranquilo e eficiente. Acompanhe a análise e as dicas especializadas de Juliana Andréia Coelho, diretora escolar, e as contribuições de Caio Ares, de 10 anos.

