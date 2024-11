Confira como foi a estreia de filme gravado em Joinville e estrelado pela atriz Danni Suzuki Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/10/2024 - 15h25 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h04 ) twitter

A estreia do filme "Segredos" foi um evento inesquecível que atraiu a atenção de muitos espectadores. Estrelado pela talentosa atriz Danni Suzuki, o longa foi recebido com entusiasmo pelo público, que aguardava ansiosamente por este momento. A produção, reconhecida como o "Melhor Filme de Drama" em um festival internacional de cinema na Espanha, traz uma narrativa envolvente e cenas filmadas em locais icônicos de Joinville, como a Sociedade Harmonia Lyra e o Iate Clube. O evento foi uma celebração do cinema, da arte e das belezas de Joinville. Não perca a chance de conferir este filme que promete emocionar a todos!

