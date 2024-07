Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Confira as tretas musicais e 'cremosas' que rolaram em A Grande Conquista | A Conquista do Poder

A semana em A Grande Conquista começou com a entrada de Kaio e Brenno na Suíte dos Donos, em festa que terminou com pasta dental no rosto, discussão em forma de musiquinha e na eliminação do nutricionista Lucas de Albú.

