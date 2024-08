Confira as histórias de algumas das vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 12/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h15 ) ‌



Parentes e amigos das 62 pessoas mortas no acidente ainda tentam entender o que aconteceu, no meio de muita dor e tristeza. Os repórteres do 'Domingo Espetacular' contam agora algumas dessas histórias, são homenagens tocantes e lembranças cheias de saudade.

