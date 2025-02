Confira as dicas para evitar dor de cabeça ao arrematar imóveis em leilões Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/02/2025 - 13h44 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h15 ) twitter

Em 2024, as plataformas de leilão de imóveis registraram mais que o dobro de vendas em relação ao ano anterior, com preços até 60% abaixo do mercado. A inadimplência levou a Caixa Econômica Federal a leiloar 47 mil imóveis no último ano, um recorde. Os leilões, agora online, exigem análise detalhada dos editais e cautela para evitar golpes, como pagamentos antecipados.

