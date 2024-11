Confira a programação do Mundial Rock 2024 em São José Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/11/2024 - 21h57 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h15 ) twitter

O Mundial Rock 2024 promete agitar São José com grandes apresentações de bandas e muita música neste sábado (23), e domingo (24). O evento, que acontece na Beira-Mar, conta com uma programação diversificada para todos os gostos. O Portal ND Mais traz todos os detalhes para você não perder nada do que vai rolar.

