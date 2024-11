Confira a previsão do tempo pelo Brasil para este domingo (20) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/10/2024 - 20h34 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h09 ) twitter

O domingo (20) deve ser chuvoso em grande parte do Brasil. As instabilidades continuam sobre áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e alcançam até o Norte. As capitais na rota dos temporais são Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. É alto o risco de alagamentos e deslizamentos. À tarde, as máximas não sobem tanto: os termômetros marcam até 24 graus no Rio, 22 em BH e 26 em Goiânia. Em São Paulo, domingo nublado e a sensação é de friozinho, com 22 graus. Na segunda (21), o tempo deve firmar. Já na terça pode chover e faz até 31 garus.

