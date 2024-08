Confira a previsão do tempo pelo Brasil para esta quarta (7) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h21 ) ‌



No Sul do Brasil, uma frente fria provoca mudanças climáticas, enquanto uma massa de ar seco e quente permanece no interior do país, resultando em altas temperaturas. Em São Paulo, a máxima será de 30 graus; em Goiânia, 31 graus; e em Teresina, 37 graus à tarde. No Rio Grande do Sul, já ocorreram chuvas e ventos intensos hoje (6), e a tendência é que continue amanhã. A formação de uma nova frente fria sobre o estado reforça as instabilidades na região. Chuva é esperada também no interior de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O estado gaúcho está sob alerta devido aos temporais previstos.

