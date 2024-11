Confira a Agenda de Eventos do Ver Mais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h51 ) twitter

Final de semana chegando e Joinville está repleto de opções de lazer e cultura para todas as idades e estilos! Entre as atrações, shows ao vivo, exposições, feiras e eventos ao ar livre animam a cidade. Para quem quer curtir em família, aproveitar uma boa gastronomia, ou explorar atividades culturais, há eventos imperdíveis espalhados por diversos pontos de Joinville. Confira a programação completa e organize seu final de semana com as melhores opções de entretenimento!

