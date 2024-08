Confira a agenda de eventos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 30/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Este final de semana está repleto de eventos imperdíveis em Joinville. A 15ª edição da VinVeneto celebra os 150 anos da chegada dos italianos ao Brasil, com atrações musicais e 30 opções gastronômicas no Expocentro Edmundo Doubrawa até domingo. No sábado, das 10h às 17h, a comemoração do Dia Nacional da Kombi acontece no Spazio Sapore, promovida pelo Joinville Volks, com entrada gratuita. A Biblioteca Pública recebe mais um Sábado Cultural às 10h, e às 18h, o Teatro Rosa dos Ventos se reencontra no Auditório da Cultura Fausto Rocha Junior. No domingo, às 16h, o Teatro da AJOTE apresenta o espetáculo "Objeto ou Coisa", com entrada gratuita. Confira a programação e aproveite!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.