Confeiteiro de 59 anos confessa ter matado quatro pessoas após passar 30 anos foragido

Bento Domingos da Silva, de 59 anos, trabalhava como confeiteiro e, aparentemente, era uma boa pessoa. Mas ele guardava um segredo: o homem se escondia da polícia há mais de 30 anos por ter matado quatro pessoas. O Cidade Alerta flagrou a chegada dele na delegacia, depois de ser preso durante uma operação. Bento ainda falou que só foi pego por causa do bom trabalho das câmeras de segurança do estado de São Paulo. O último crime dele foi contra um bicheiro, em janeiro. Segundo o assassino, as vítimas morreram por serem "vacilonas". Ele ainda afirmou ter fugido do antigo presídio do Carandiru.

