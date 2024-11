Confeiteiras enfrentam multas por uso indevido de marcas em bolos personalizados Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 24/10/2024 - 03h03 ) twitter

Sabe aquele bolo com emblema de time de futebol e personagem infantil? Parece inofensivo, mas muitas boleiras estão sendo procuradas pela justiça por usar de forma indevida marcas que são protegidas por lei. É que nos últimos tempos, as ferramentas de Inteligência Artificial localizam os bolos polêmicos com mais facilidade.

