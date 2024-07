Confeiteira Ana Alice tem a casa reformada pelo Hora do Faro

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Conheça a história de Ana Alice, uma mulher batalhadora que trabalha como confeiteira para sustentar seus filhos. E para recompensá-la e lhe proporcionar melhores condições de trabalho, eles entraram em contato com o Hora do Faro e pediram uma reforma no imóvel e, principalmente, na cozinha, cômodo onde ela passa grande parte do dia.

