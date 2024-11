Conexão Verde: Mudanças climáticas causam eventos extremos no mundo Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/10/2024 - 15h45 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h04 ) twitter

Moradores de várias partes do Brasil receberam alertas no fim de semana sobre fortes tempestades. Esse alerta não acontece só aqui. Na Itália, por exemplo a chuva forte deve durar até amanhã e uma morte já foi confirmada. Em Cuba, o governo alega que furações causaram problemas na rede de energia e os moradores seguem com um apagão desde sábado. Para fazer uma análise, Vitor Vitorio, especialista em Meio Ambiente, comenta sobre o assunto.

