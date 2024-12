Conexão Verde: especialista fala sobre urgência de políticas ambientais Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/12/2024 - 15h40 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h04 ) twitter

Mais de 170 países se reuniram para discutir um tratado sobre poluição plástica e não chegaram a um acordo. O encontro foi organizado pela ONU na Coreia do Sul. 100 países concordaram com a proposta mas alguns governos que detêm o controle do petróleo não concordaram com os trechos que limitam a produção de plástico. Para falar sobre o assunto, conversamos com o Daniel Vargas, professor de Economia da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera projetos e pesquisas sobre o clima e transição verde.

