Conexão Paris: Miguel Hidalgo alcança resultado histórico do Brasil no triatlo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/07/2024 - 13h24 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Brasil continua a avançar nos Jogos Olímpicos de Paris. No judô, Rafael Macedo competiu na categoria até 90 quilos e foi eliminado nas quartas de final pelo espanhol Tristani Mosakhilishvili. Ele ainda tem a possibilidade de competir na repescagem por uma medalha de bronze. Na modalidade de vôlei masculino, a seleção brasileira perdeu para a Polônia por 3 x 2. Apesar da derrota, ainda há chances de classificação para as próximas fases. No triatlo, após adiamentos e cancelamentos de treinos, os atletas participaram da prova no rio Sena. Vitória Lopes terminou na 25ª posição após sofrer uma queda da bicicleta. Miguel Hidalgo alcançou o décimo lugar, que é considerado o melhor resultado histórico do Brasil nessa modalidade nos Jogos Olímpicos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.