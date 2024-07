Conexão Paris: Jogos Olímpicos deste ano terão maior delegação de refugiados da história Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 11h48 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h30 ) ‌



Os Jogos Olímpicos de Paris terão a maior delegação de refugiados da história. Atletas dos países em conflito também marcarão presença. É o caso dos ucranianos da ginástica artística, que foram aplaudidos antes do embarque para a capital francesa. A Rússia e Belarus competirão sob bandeira neutra. O Belo Palácio de Versalhes está pronto para as competições de hipismo e pentatlo moderno. Conheça também as histórias das brasileiras Marina, Bianca e Laís, que trabalharão como voluntárias no evento.

