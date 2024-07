Conexão Paris: Brasil faz bonito nas piscinas e conquista vaga para as finais dos 400 metros livre Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/07/2024 - 10h27 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h24 ) ‌



A participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris começou bem neste sábado (27). A natação conseguiu vaga para as finais nos 400 metros livre, tanto no masculino quanto no feminino. Já no judô, Natasha Ferreira, de 25 anos, perdeu para a japonesa tricampeã mundial na sua estreia em Olimpíadas, e Michel Augusto, de 19, caiu nas oitavas também para o Japão. As provas do skate masculino foram adiadas devido ao mau tempo.

