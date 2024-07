Conexão Paris: Atletas brasileiros avançam nas Olimpíadas com medalhas e desafios Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 13h31 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h39 ) ‌



Os atletas brasileiros conquistaram três medalhas nas Olimpíadas de Paris. Willian Lima, do judô, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha, de prata, em Paris 2024. Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, ele voltou a colocar o judô masculino do Brasil em uma final pela primeira vez desde das Olimpíadas de Sydney, em 2000. O atleta foi derrotado pelo japonês Abe Hifumi e ficou com a prata. Já Rafaela Silva venceu duas lutas e está na semifinal. No surfe, Gabriel Medina e Felipe Toledo estão nas oitavas de final. O vôlei feminino obteve a primeira vitória rumo ao tricampeonato olímpico. Por sua vez, os treinos da natação do triatlo foram cancelados pela segunda vez devido a qualidade da água no rio Sena.

