Conexão Mulher: FASIC e Associação Empresarial de Caçador realiza evento voltado ao publico feminino
26/08/2024 - 16h28 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h17 )



No fim de semana, Caçador, no Meio-Oeste, sediou um evento promovido pela FASIC e pela Associação Empresarial de Caçador, com foco especial no público feminino. O evento ofereceu atividades e palestras voltadas para a valorização e empoderamento das mulheres na região.

