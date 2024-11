Conexão Cultural: Tigre promove Festival Abaré de teatro no sábado e domingo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 01/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h18 ) twitter

O Conexão Cultural Tigre tem o prazer de anunciar o Festival Abaré de Teatro, que ocorrerá neste sábado e domingo no Parque da Cidade, localizado na Rua Graciosa, no bairro Guanabara. Este evento promete ser uma celebração da arte teatral, reunindo diversas apresentações e atividades que vão encantar o público. Para falar mais sobre o festival, recebemos Carla Meireles e Ribamar Ribeiro, que compartilharão detalhes sobre as atrações, horários e a importância do teatro na cultura local. Não perca a oportunidade de vivenciar uma experiência única e divertida em meio à natureza e à arte!

