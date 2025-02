Cones de sinalização de trânsito derretem com o forte calor em Santa Maria (RS) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/02/2025 - 11h01 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h06 ) twitter

Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cones de trânsito foram registrados derretendo por um morador. A prefeitura explicou que a exposição ao sol e as correntes de metal intensificaram o calor, causando o derretimento. Em Cidreira, uma caixa d'água de polietileno, adquirida há cerca de um ano, também sucumbiu às altas temperaturas do dia, provocando um prejuízo superior a R$500,00 para substituição.

