Conecta+: festival de empreendedorismo e cultura começa nesta sexta-feira no Centro Multiuso 09/08/2024 - 21h09 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h23 )



O Festival Conecta+ teve início nesta sexta-feira (09), na Grande Florianópolis, reunindo empreendedores e entusiastas da cultura no Centro Multiuso de São José. O evento oferece uma vasta programação cultural gratuita, além de palestras e exposições focadas em empreendedorismo e inovação. Arliss Amaro está no local e traz as últimas informações sobre as atividades e destaques do festival. Confira.

