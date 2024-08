'Condomínio do tráfico' é demolido no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 11h44 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h52 ) ‌



No Rio de Janeiro, foram demolidas construções utilizadas pelo crime organizado para lavagem de dinheiro. Uma cobertura de luxo em obras estava prevista para receber o líder do Comando Vermelho. A área é dominada pelo tráfico e controlada pela maior facção criminosa do estado. Os criminosos exploram a construção irregular de imóveis na região conhecida como Parque União.

