Condenado por estupro em São Bento é preso no Paraná: delegado explica o caso
05/11/2024 - 22h20 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h02 )

Um homem condenado por estupro em São Bento do Sul foi capturado no Paraná, após uma operação conjunta da polícia. O delegado Gil Rafael Ribas, responsável pela investigação, falou sobre os detalhes do caso e as circunstâncias que levaram à prisão. Acompanhe a entrevista e entenda como as autoridades chegaram ao criminoso, que estava foragido e já era procurado pela justiça. A operação reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a justiça e a proteção da comunidade.

