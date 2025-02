Condenado pela morte de Eliza Samúdio, Macarrão treina crianças em escolinha de goleiros Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 08h43 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h05 ) twitter

Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, foi cúmplice do goleiro Bruno no assassinato de Eliza Samúdio e atualmente está em liberdade condicional. Recentemente, ele abriu uma escolinha de goleiros em Minas Gerais, onde recebe crianças entre 3 e 5 anos. Em seu perfil pessoal, ele se apresenta como treinador de goleiros com foco no alto rendimento. Em 2012, Macarrão foi condenado a 15 anos por homicídio qualificado e mais 3 anos por sequestro.

