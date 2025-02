Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos pede progressão para regime aberto Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 14h44 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cristian Cravinhos, condenado a 42 anos de prisão por matar Manfred e Marísia von Richthofen, pediu à justiça para cumprir o restante da pena em regime aberto. Ele apresentou uma declaração de proposta de emprego, dizendo que quer trabalhar como ajudante geral em uma gráfica na zona sul de São Paulo, de segunda a sexta em horário comercial.

Para ocupar a vaga, no entanto, ele precisa progredir do regime semiaberto, que cumpre atualmente. Daniel, irmão de Cristian, e Suzane von Richthofen, filha do casal morto, também foram condenados pelo crime. Eles cumprem pena em regime aberto. Cristian conseguiu direito ao mesmo benefício em 2017, mas voltou ao regime fechado no ano seguinte por corrupção ativa. No pedido, protocolado em 14 de fevereiro, os advogados Maieli Luna Rodrigues e Renato Moreira da Silva apontaram que Cristian cumpriu, em setembro de 2023, o período necessário de reclusão para progressão de regime.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.