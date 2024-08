Concurso de Miss e Mister Melhor Idade aumenta autoestima de idosos, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O SP Record foi conferir de perto a rotina de uma das candidatas do concurso de Miss da Melhor Idade de Ribeirão Preto. Maria das Dores Oliveira, pensionista de 74 anos, é um exemplo de disposição: desfila há mais de 10 anos e já ganhou 2 vezes o concurso. Além de praticar exercícios físicos regularmente, Maria capricha no visual e escolhe a roupa ideal para tentar garantir mais um título no concurso de 2024.

*Reportagem exibida em 21/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.