Concurso de decoração de Natal em Rio do Sul oferece isenção no IPTU 2025 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio do Sul lança concurso de decoração de Natal, com prêmio especial: isenção no IPTU 2025 para as casas e comércios que se destacarem. Os moradores da cidade têm até o final do mês para se inscrever e garantir sua chance de transformar o Natal da cidade, além de aproveitar o benefício no imposto. Pedro Mariano traz todos os detalhes ao vivo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.