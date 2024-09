Concurso de Dança dos jogos da 3ª idade lota teatro Juarez Machado e anima o público Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h25 ) ‌



O Concurso de Dança dos Jogos de Integração da Terceira Idade foi um sucesso absoluto em Joinville! O Teatro Juarez Machado ficou lotado para prestigiar as apresentações vibrantes dos participantes, que mostraram talento, energia e carisma em cada movimento. Com figurinos coloridos e coreografias cheias de emoção, o evento provou que a dança é para todas as idades, encantando o público com muita alegria e diversão.

