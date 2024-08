Conclusão do Contorno Viário: Arteris anuncia finalização das obras e liberação do tráfego Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/07/2024 - 21h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h38 ) ‌



A tão aguardada conclusão das obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis está finalmente ao nosso alcance. A Arteris confirmou que o prazo contratual para a finalização das pistas é nesta quarta-feira (31). No entanto, o tráfego será oficialmente liberado somente no dia 9 de agosto. Suzan Rodrigues traz todos os detalhes sobre o andamento das obras e o que esperar para a liberação do tráfego. Confira.

