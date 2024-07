Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A conclusão da obra do Rio Chapecozinho, no oeste de Santa Catarina, foi adiada para dezembro de 2026. A informação foi confirmada pela CASAN na última terça-feira. O repórter Geovan Petry traz mais detalhes sobre os motivos desse adiamento e as implicações para a região. Acompanhe as atualizações sobre o andamento do projeto e as expectativas para a sua finalização.

