Concessão do aeroporto de Jaguaruna é definida em leilão: primeira PPP de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/11/2024 - 20h23 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A concessão do Aeroporto de Jaguaruna foi definida em um leilão realizado em São Paulo. O consórcio vencedor, Aeroportuário Regional Sul, assumirá a gestão do terminal por 30 anos, com um investimento de R$ 75 milhões. Esta é a primeira Parceria Público-Privada (PPP) do estado de Santa Catarina, marcando um importante passo para o desenvolvimento da infraestrutura local. Acompanhe a reportagem de Paulo Cesar com mais detalhes sobre o projeto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.