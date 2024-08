Concerto sinfônico: evento em Blumenau alusivo ao Dia do Soldado Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 20/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h40 ) ‌



O 23º batalhão de infantaria realiza amanhã, em Blumenau, o tradicional concerto da Semana do Soldado! O evento conta com a participação de ex-militares, músicos locais e apresenta músicas dos mais diversos estilos. E para curtir uma noite linda, o evento será gratuito e solidário. A distribuição dos ingressos será feita com uma hora de antecedência da apresentação e será obrigatório a entrega de 1 kg de alimento.

