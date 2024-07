conceitos cruzeiro - quem foi o craque da partida? - cruzeiro 2x1 rb bragantino

‌



Jogando no Independência, o Cruzeiro conquistou a terceira vitória seguida no Brasileirão. Neste sábado, a Raposa derrotou o Bragantino por 2 a 1, em jogo que abriu a 17ª rodada do campeonato. Gabriel Veron marcou para os donos da casa no começo da partida, que marcou a estreia do goleiro Cássio no time mineiro. Na segunda etapa, Matheus Pereira ampliou a vantagem cruzeirense no placar. Nos acréscimos, Thiago Borbas descontou para a equipe paulista. Com a derrota do Bahia, Cruzeiro é o único time a vencer todos os sete jogos como mandante, até o momento, no Brasileirão.

