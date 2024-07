CONCEITOS CORINTHIANS - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA? - CORINTHIANS 2X1 CRICIÚMA Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 16/07/2024 - 23h35 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h19 ) ‌



Ramón Díaz começou bem sua jornada como técnico do Corinthians. Estreante da noite desta terça-feira, o argentino viu o time levar um susto no primeiro tempo, mas vencer o Criciúma de virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, e respirar um pouco na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Claudinho abriu o placar para o time catarinense, e Romero e Cacá fizeram os gols corintianos no segundo tempo, em noite que também marcou as estreias do goleiro Hugo Souza – que fez grandes defesas – e do meio-campista Alex Santana. O Timão continua na zona de rebaixamento, mas mais perto dos principais rivais.

