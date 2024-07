CONCEITOS ATLÉTICO-MG - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA? - JUVENTUDE 1X1 ATLÉTICO-MG Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 16/07/2024 - 22h54 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h19 ) ‌



Juventude e Atlético-MG empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Mané Garrincha. Em jogo movimentado, principalmente, no primeiro tempo, o Galo Mineiro abriu o marcador com o estreante Júnior Alonso. Dono do mando de campo, o Papo chegou a igualdade ainda antes do intervalo, em contra-ataque, com o Jean Carlos.

