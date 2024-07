CONCEITO FLAMENGO - QUEM FOI O PEREBA DA PARTIDA? - FLAMENGO 1X2 FORTALEZA

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

‌



A+

A-

O Fortaleza quebrou uma sequência ruim fora de casa ao vencer o Flamengo por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã. O resultado foi amargo para o Rubro-Negro, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Wesley (contra) e Lucero. Pedro, de pênalti, fez o gol do Flamengo.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Publicidade

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Publicidade

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.